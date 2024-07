Американската рок легенда Брус Спрингстийн вече е част от клуба на музикантите, чието състояние надхвърля един милиард долара, като Риана, Тейлър Суифт и Джей-Зи, съобщи АФП, позовавайки се на оценки на списание "Форбс".

Изданието оценява на 1,1 милиарда долара състоянието на родения в Ню Джърси музикант и изпълнител, известен като работохолик и глас на пролетариата в Америка.

От първия си албум от 1973 г. Greetings from Asbury Park, N.J., досега "Босът", както е наричан още Спрингстийн, е продал близо 140 милиона албума по света. Мемоарите му са бестселър. Има 20 награди "Грами" и "Оскар" за песента си Streets of Philadelphia (1994).

Снимка: Getty Images