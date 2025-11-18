Кучето, което се превърна в интернет сензация - двойникът на анимационния герой Снупи, продължава да радва своите фенове и става все по-популярно в онлайн пространството.

Куче, което се превърна във феномен

Макар Снупи да е бийгъл в комиксите, реалният му „двойник“ се оказа от съвсем различна порода. Това е Bayley — мини Sheepadoodle, чието пухкаво бяло лице, черни ушички и малък черен нос удивително напомнят на емблематичния герой от комиксите Peanuts.

Как Bayley избухна в интернет

Популярността на Bayley избухна, след като в социалните мрежи се появи снимка, на която се вижда,че е досущ еднакво със Снупи. Потребителите бързо го обявиха за „живата версия“ на героя, а профилът в Инстаграм набра десетки хиляди последователи за кратко време. Видеата и снимките ѝ редовно събират хиляди харесвания и коментари.

Каква порода е всъщност?

Bayley е мини Sheepadoodle — комбинация от староанглийска овчарка и мини пудел.

Типичните представители на тази порода:

са средни на размер – около 45 см височина;

достигат приблизително 15–18 кг;

имат пухкав, къдрав козин, който ги прави да изглеждат почти анимирани.

Интересното е, че въпреки приликата, Снупи от комиксите е бигъл — значително по-нисък и с различни пропорции. Но уникалната украса на Bayley я доближава визуално до героя повече от която и да е друга реална порода.

Защо прилича толкова много на Снупи

Комбинацията от контрастно бяло лице, черни уши, кръгъл нос и сладка, леко квадратна муцунка прави Bayley почти огледално копие на Снупи. Меките, пухкави форми и големите ѝ очи допълват усещането, че сякаш е излязла от анимационен филм.

Малко за характера

Мини Sheepadoodle-ите са изключително дружелюбни, умни и игриви кучета — перфектни за семейства. Bayley не прави изключение: тя е известна със своя спокоен нрав и любвеобвилност, което още повече допринася за симпатията към нея онлайн.

