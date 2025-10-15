Любимецът на българската публика - актьорът Филип Буков, отново показа, че зад екранния образ стои човек с голямо сърце. Той направи трогателен жест, като оказа помощ на възрастна дама – жена от Белгия, наскоро претърпяла операция и със счупена ръка.

Усмивката на Вероник и как Филип Буков успя да стопли сърцето ѝ

Буков разказа, че заедно със своя приятел Павел Иванов са използвали „мускулите си за нещо полезно“, като първоначално са закарали жената на контролен преглед в болницата, а след това са ѝ помогнали да се прибере обратно у дома, качвайки я с инвалидна количка по стълбите в жилищната сграда.

"Възрастната дама се казва Вероник и от Белгия. Съседка е на Стоян Дойчев, с когото също сме много близки приятели и редовно се впускаме в приключения заедно. Един ден ми звънна и ми разказа нейната история, нямаше как да не помогна. Изключително позитивна и усмихната жена. Не говори добре български, но пък на английски се разбрахме перфектно. Докато я качвахме с количката по стълбите, тя пееше песни, смееше се и се забавляваше", споделя Филип Буков.

Да бъдеш добър е избор

Първо я закарахме на преглед в болинцата, който трябваше да посети след извършената операция. После я върнахме у дома. След две седмици пак - закарахме я и отново се погрижихме да я приберем в апартамента й, след като прегледите приключиха. "За щастие Стоян и Павел живеят на една улица, та организацията стана лесно", разказа още той пред Ladyzone.

Трогателната история бързо обиколи интернет, като многобройни фенове, приятели и познати изразиха възхищението си от милата постъпка на актьора. Филип Буков често използва публичността си, за да говори за важни теми и каузи. С жестове като този той напомня, че добротата е изначално най-висшето проявление на човешката природа и че е хубаво да бъдем човеци и да сме добри.

