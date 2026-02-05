„Аз вярвам и знам, че душата му в момента е по-спокойна, със сигурност. Винаги ще бъда благодарна за тази среща, защото Калин ми даде страшно много!“ С тези думи актрисата Елен Колева коментира в студиото на „Преди обед“ скорошната смърт на писателя и сценарист Калин Терзийски, с когото имаха бурна връзка преди години.

„Нас ни свързва „Мактуб“, свързва ни поезията. За мен Калин е една много светла душа, в него имаше нещо много чисто и детско, просто той беше непримирим с живота тук, което няма нищо общо с неговата душа“, каза още актрисата, която в последните години се изявява като терапевт и космоенергетик под името Елена Калевска.

„Аз лично съм се сблъсквала многократно със смъртта в своя живот, не се страхувам и не вярвам, че това е краят!“, допълва актрисата.

Елен определи връзката си с Калин като „кармична“ - според нея всяка връзка е такава, защото „няма случаен човек в живота на всеки.“

Актрисата говори за любовта, връзките и смъртта като космоенергетик и сподели, че е открила своята сродна душа, но не пожела да назове имена.

„Имам изключително неприятен опит с разкриването в годините назад на моите лични отношения, което ми е коствало много и смятам, че на този етап, дори и да имам човек, не желая това нещо да бъде разкривано публично“, коментира още Колева.

Калин Терзийски почина на 22 януари, като брат му съобщи тъжната вест. Тогава Елен Колева се сбогува емоционално с писателя, като написа:

„Поезията е форма на любов,

която не умира заедно с тялото.

Тя преминава през думите,

през срещите,

през Мактуб.

Благодаря ти

за онази любов на думите,

в която смъртта няма последната дума..

R. I. P Калин Терзийски“

Калин и Елен Колева имаха връзка преди години, като двамата споделяха общата си страст към поезията и писането. През 2015 година актрисата дори издаде собствена книга с поезия, озаглавена „Мактуб”. Името идва от арабски и означава „съдба”, а редактор на творбите ѝ бе Калин Терзийски. През 2016 г. двамата участваха във "Фермата".

Вижте още какво каза Елен Колева за Калин Терзийски във видеото:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER