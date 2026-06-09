Захари Карабашлиев, който спечели награда "Букър" за романа си "Времеубежище", реагира и на новината за напускането на МВР на Георги Кандев. Двамата случайно се срещат на път за площад "Славейков" в София. Авторът на "Градинарят и смъртта" не остава безучастен при тази случайна среща.



"Най-спонтанно протегнах ръка да го поздравя" - сподели писателят.



Припомняме, че Георги Кандев напусна поста си на 8.06. Главният комисар пое професионалното ръководство на МВР като временно изпълняващ длъжността главен секретар през февруари 2026 г., след което стана обект на заплахи за принудително отстраняване.

На срещата му с Георги Господинов са го поздравили и слуайни минувачи.



"Вчера, час и нещо след най-обсъжданата оставка в републиката, на път към площад Славейков виждам случайно точно този мъж! И най-спонтанно протегнах ръка да го поздравя. В кратките 2 месеца на служебното правителство, Кандев, заедно със своя министър Дечев показаха какво може и какво не може да се прави в МВР. 2 (два) месеца!!! Андрей Гюров и няколко министри се държаха достойно и държавата взе да заприличва на държава. Но тяхното време свърши. Както и да е, стиснахме си ръцете. Случайни минувачи му благодариха. Не знам какво ще прави оттук-насетне с бъдещето си. Но някак вече липсва."