Мария Илиева обяви в Instagram, че й предстои да пусне дуетна песен с хард рок звездата Джо Лин Търнър.

Певицата, която е и един от звездните треньори в „Гласът на България“ публикува снимка на двамата за предстоящия им сингъл Forever. На кадъра и двамата са облечени изцяло в бяло, застанли гръб в гръб, а с червени букви е изписано името на песента.

„Малко е да се каже, че се вълнувам. От няколко месеца насам не мога да си намеря място… Аз имам дует с Джо Лин Търнър. Рок легенда, световна звезда, емблематичен вокалист на Rainbow и Deep Purple, човекът, изпял класики като Can't Let You Go и Street of Dreams. Предстоящият му сингъл се казва Forever и е... с мен“ написа в емоционалния пост Мария.

Снимка: Instagram

„Благодаря ти за тази невероятна възможност! Ти си вдъхновение, истинска жива легенда и за мен е чест! Нямам търпение да споделя шедьовъра, който създадохме, със света.“ добави с възхищение певицата.