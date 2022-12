Истинска бомба се очаква да бъде документалният сериал за живота на "Хари и Меган", който тръгва днес по Нетфликс.

"Ще направя всичко, което мога, за да защитя семейството си" - казва принц Хари в трейлъра на филма.

След като Хари и Меган се оттеглиха от кралските задължения пред две години и се преместиха да живеят в Калифорния, те предизвикаха редица критики към британската монархия и обвинения в расизъм.

Началните сцени на първия епизод показват летище с близък план на табелата за заминаване, а кадрите са озвучени с музика от пиано. Действието се развива през март, 2020 г. Принц Хари се намира в апартамента "Уиндзор" на летище "Хийтроу".

"КАК СТИГНАХМЕ ДО ТУК" - казва принц Хари, който очевидно се снима с телефона си.

Докато Хари говори, се сменят снимки на двойката, последвани от заглавия във вестниците и аудиозаписи на репортажи, свързани с решението им да се оттеглят от кралския живот.

ПЪРВИ ЕПИЗОД

В първия епизод на сериала Меган се появява с кърпа, увита около косата си, на остров Ванкувър, Канада.

Тя накланя глава и казва: "Дори не знам откъде да започна".

В първия епизод на сериала принц Хари използва силни думи.

ВТОРИ ЕПИЗОД

Принц Хари и Меган твърдят, че "не искат да повтарят същите грешки", които са направили техните родители. Вторият епизод на документалния филм на Netflix "Хари и Меган" показа херцога, който се разхожда със сина си Арчи.

"Синът ми, дъщеря ми, децата ми са от смесена раса и аз наистина се гордея с това. Мисля, че е твоя лична отговорност, когато доведеш малък човек на този свят, да направиш всичко възможно светът да е по-добро място за него.

Припомняме, че Меган Маркъл и принц Хари се отказаха от кралските правомощия в началото на 2020 г. и оттогава живеят в САЩ.

В новата си книга „Придворните: Скритата власт зад короната“ (The Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown) кралският хроникьор Валентин Лоу разкри подробности около скандалния престой на Меган Маркъл в Бъкингам.

Снимка: Getty Images

Според книгата, херцогинята на Съсекс се е държала доста грубо с помощниците си.

„Един ден тя се скара на младо момиче в присъствието на нейни колеги, като каза, че би се обърнала за помощ към всеки друг, ако имала такава възможност. Освен това тя често избухваше в писъци, а веднъж, когато отиде някъде да вечеря с принц Хари, не спря да звъни и да хока персонала. На всеки десет минути тя или Хари ми звъняха, за да ми крещят“ – разказва служителка в двореца.

Преди официалното пускане на сериала, Хари и Меган направиха тийз с два трейлъра.

Снимка: Getty Images





Вторият беше пуснат само няколко часа преди крал Чарлз да бъде замерян с яйца по време на разходка в Лутън.

Членовете на кралското семейство са отказали да коментират съдържанието в тази поредица.