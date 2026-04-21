Родена на 21 април 1926 г. На кръщенето си, като дете, била облечена в роба, носена от 62 кралски бебета. Приживе има над 5000 цветни шапки. Елизабет Александра Мери става кралица на Великобритания едва на 26 г. Тя е най-дълго управлявалият владетел в историята му. Ако беше жива, днес кралица Елизабет щеше да навърши 100 години.

Да бъдеш кралица означава да израснеш и да живееш без правото да избереш съдбата си. И да принадлежиш на историята и дълга повече, отколкото на себе си. Елизабет II носеше короната не като привилегия, а като дълг – тих, постоянен и без право на отстъпление. И така до смъртта си през 2022 г. От млада жена с мечти и лични стремежи, тя се превърна в символ - зад който чувствата често оставаха скрити, а думата „аз“ отстъпваше място на „ние“. Въпреки всички трудности, Елизабет II последва съдбата си и изпълни своя дълг - с достойнство и непоколебима вярност.

Лилибет - любимката на "Дядо Англия"

Елизабет е родена с цезарово сечение, по време на управлението на своя дядо по бащина линия крал Джордж V. Баща ѝ, по-късно крал Джордж VI, е втори син на краля, а майка ѝ е потомък на шотландски аристократи. Детските години на Елизабет преминават щастливо – тя е наричана на галено Лилибет и е била любимка на дядо си, когото тя нарича „Дядо Англия“. Получава частно образование в дома си, а за да се социализира с връстници, е създадена специална група от момичета скаути, към която тя се присъединява.

Само на 10 години, когато в живота й настъпват драматични промени – нейният чичо Едуард III, крал на Англия, скандално обявява абдикация, за да се ожени за разведената американка Уолис Симпсън. Едва на 26 г., Елизабет се възкачва на престола, а година по-късно се провежда официалната церемония на коронацията.

Голямата любов с висок рус младеж от остров Корфу

На 22 юли 1939, Елизабет посещава Кралския военноморски колеж с баща си. При пристигането си среща един висок рус младеж на име Филип Маунтбатън, който е помолен да ѝ прави компания и да я придружава. С 5 г. по-голям от Елизабет, Филип е далечен братовчед на краля, а негов баща е принц Андрю Гърцки и Датски. Малко хора знаят, че малкият Филип се ражда на кухненската маса на остров Корфу. Заради преврата в Гърция пък семейството му бяга в Италия. По време на пътуването, пренасят Филип в легло, направено от кашон за портокали.

13-годишната Елизабет е силно запленена от него и дори е убедена, че един ден двамаат ще се оженят. Така и става. На 20 ноември 1947 г. Еизабет и Филип се вричат във вечна вярност в Уестминстърското абатство. И спазват обета си, буквално докато „смъртта ги раздели“. Филип винаги е казвал, че "неговата първа, втора и трета по ред задача е да не разочарова кралицата". И точно така живее - загърбвайки по-малки неща от живота си, в името на по-големите ценности.

Като майка кралицата има три естествени раждания, отказва упойващия коктейл, от който раждането не се помни, и кърми децата си, за разлика от всички други монарси.

Бижуто, което Елизабет Втора винаги носи, а ние не забелязваме

Господарката на Бъкингамския дворец се появява с това бижу на почти всички официални събития. Но този детайл често остава незабелязан от никого. Перлената огърлица на три реда е неизменна част от външния вид на Елизабет Втора. Елизабет II толкова много обича това украшение, че то е станало част от кралската ѝ униформа. Истината е, че тя има три почти еднакви перлени огърлици и ги сменя от време на време.

Според Лесли Фийлд, автор на книгата "Кралските бижута: личната колекция на Елизабет II", Елизабет е получила първата като подарък от дядо си, крал Джордж V, по случай неговия сребърен юбилей през 1935 г. Монархът е подарил на внучката си триредовата огърлица. Сестра й - принцеса Маргарет, е получила същата, но с два реда.

През последните 50 години от живота си кралица Елизабет е носила около 5000 шапки. Британците се отнасят към шапките си толкова сериозно, колкото и към чая си.

Сама взема решение с какви дрехи да бъде погребана

След като цял живот на външния й вид и дрехите е обръщано сериозно внимание, погребението й е един от случаите, в които външният вид остава загадка. Приживе покойната кралица предпочита скромни и по-достъпни дрехи. А тоалетът й за погребението отразява именно тези нейни ценности и предпочитания. С какво ще бъде погребана кралицата - само тя взема решение за тоалета. Той е бил "избиран доста време преди кончината й". Приживе Нейно Величество можела да решава дали да бъде облечена в черно, или може да носи дреха, която носи щастливи спомени за нея.

Това, с което много хора ще запомнят покойната кралица Елизабет II, освен благородството и мъдрото й управление, безспорно е чувството й за хумор. Преди първото раждане на Кейт Мидълтън през 2013 г., когато херцогинята била на път да роди, кралица Елизабет се пошегувала, че ще ѝ даде още осем дни: "От това зависи дали ще отида на почивка!

